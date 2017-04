Especial Sporting x Benfica: Gelson vs Sálvio os «extremos à antiga» de hoje

Se há extremos à antiga no futebol português, estes são os melhores exemplos.

Começando pelo jovem leonino, Gelson Martins começou a época «a todo o gás», surpreendendo toda a gente, inclusivamente a imprensa europeia, depois da sua excelente exibição diante o Real Madrid, no Bernabéu.

A sua verticalidade e técnica brutais e a sua objetividade extrema levaram o Sporting a sonhar com o melhor, mas a verdade é que o seu rendimento baixou, repentinamente, o que é totalmente normal num jogador jovem e pouco experiente como Gelson, e com isso o Sporting também baixou os seus níveis de competitividade.

O número 77 está novamente num grande momento de forma, tal como a equipa (os leões vêm de 5 vitórias consecutivas e de 9 jogos sem perder), e promete muita magia no lado direito do ataque leonino e muito trabalho para Grimaldo.

Do lado contrário do campo, a jogar na direita do Benfica, vai estar, muito provavelmente Sálvio. Jogador muito mais experiente que Gelson e com muitos derbys nas pernas. Essa experiência é o que está a valer a Salvio a confiança de Rui Vitória.

Em termos exibicionais, este não está a ser o melhor ano de Sálvio, mas a sua experiência em jogos grandes tem-se mostrado muito importante, como se viu no primeiro derby deste ano, nos clássicos e, principalmente, no primeiro jogo contra o Dortmund, em que Sálvio foi importantíssimo nas saídas rápidas dos encarnados.

Sálvio, Rafa e Carrillo são jogadores mais experientes na liga portuguesa, daí a aposta destes para os jogos grandes em detrimento de Zivkovic e Cervi.

O argentino vai «salvando» seu ano com oito golos em momentos importantes, como foi o 1-0 no derby da primeira volta. Seja qual for o lateral esquerdo leonino, vai ter que se haver com o Sálvio endiabrado dos jogos grandes, e esse Salvio ninguém gosta de ter pela frente.

Agora é esperar até sábado e ver estes dois extremos «à antiga» a porem os laterais esquerdos contrários em sentido.