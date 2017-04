Liga Europa: Man. United, Celta, Ajax e Lyon avançam para a Meia-final

(Foto: Getty Images)

O Manchester United, Celta Vigo, Ajax e Lyon garantiram o apuramento para as meias-finais da Liga Europa. Numa segunda mão muito competitiva em todos os jogos, apenas o encontro entre o Genk e o Celta não teve prolongamento.

Man.United-Anderlecht: Mourinho foi quem sorriu no final

Equipa treinada por José Mourinho venceu o Anderlecht por 2-1, num dos jogos que foi resolvido no prolongamento. O United entrou melhor na partida e, logo ao minuto 10, inaugurou o marcador através de Mkhitaryan. Ainda na primeira parte, a equipa belga chegou ao empate ao minuto 32 pelo médio Hanni. O golo da vitória apareceu no prolongamento através de Marcus Rashford aos 107'.

Rashford celebra o golo da vitória do Manchester (foto: Getty Images)

Schalke-Ajax: Jogo de loucos na Alemanha

Foi um encontro com um fim dramático que viu os holandeses a garantirem a passagem para a próxima fase. Depois de uma primeira parte equilibrada sem golos, no segundo tempo a 'seca' terminou. Em 3 minutos, o Schalke marcou dois golos através de Goretzka e Burgstaller aos 53 e 56 minutos, respetivamente. Com estes dois golos, a eliminatória encontrava-se empatada e o jogo teve que ser decidido no prolongamento. Mais uma vez, foi a equipa alemã a entrar melhor e a chegar ao golo através de Caligiuri ao minuto 101.

Depois do terceiro golo, foi a vez do Ajax responder e reduzir a desvantagem para 3-1, com um golo de Viergever. Mesmo ao cair do pano, a equipa holandesa marcou o tento que carimbava a sua passagem para as 'meias' da competição com o golo a ser apontado por Younes ao minuto 120.

Jogadores do Ajax agradecem aos adeptos após o apito final (Foto: Getty Images)

Genk-Celta: Consistência espanhola saiu recompensada

No único jogo em que não foi necessário prolongamento, o empate a um golo foi o suficiente para o Celta garantir a próxima fase da Liga Europa. Ambos os golos apareceram na segunda parte com o primeiro a ser marcado pela equipa espanhola, ao minuto 63, através de Sisto. O empate não tardou em chegar e, aos 67 minutos, Trossard recolocou o empate no marcador. Depois deste tento, a equipa da casa viu-se incapaz de algo mais no jogo e fica pelo caminho na prova.

Jogadores do Celta celebram (Foto: Getty Images)

Besiktas-Lyon: Sorte dos penáltis sorriu aos franceses

Numa eliminatória que fez manchetes pelo espectáculo fora das quatro linhas, a segunda mão não desiludiu com o futebol a falar mais alto.

Clube turco desde cedo assumiu o comando do jogo e chegou à vantagem ao minuto 27 através de um velho conhecido do futebol português, Talisca. A vantagem do Besiktas não durou muito tempo com o avançado francês Lacazette a restaurar a igualdade no marcador ao minuto 34.

Com o segundo tempo vieram mais golos. No minuto 58, Talisca bisa na partida e volta a dar vantagem ao clube turco. Este golo empatava a eliminatória e, como as duas equipas não conseguiram marcar mais golos, tanto no tempo regulamentar, como no prolongamento, o jogo foi decidido nas grandes penalidades. Nesta fase, o protagonista foi outro - Anthony Lopes. O guarda-redes português defendeu dois penáltis que ajudaram a carimbar o apuramento da equipa francesa para as meias-finais da Liga Europa.