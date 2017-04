Luta do Minho: Guimarães embala no berço do 4º lugar

Vitória SC ganha terreno na luta pelo 4º lugar.

O SC Braga perdeu na ronda 30 da Liga NOS e é graças ao desaire arsenalista na capital do Móvel que a cidade berço de Guimarães pode dormir à cabeceira do quarto lugar da Liga. O Vitória SC bateu o Boavista e soma agora 56 pontos mais 5 que o rival minhoto SC Braga. A equipa vimaranense tem tido uma evolução exponencial ao nível exibicional que se reflectido nos resultados fantásticos que tem conquistado.

O Vitória tem presença garantida no Jamor para enfrentar o Benfica e está muito bem encaminhado para ser o quarto grande esta época. O Guimarães orientado pelo metódico Pedro Martins tem uma ideia de jogo muito positiva e ofensiva e conta com jogadores de qualidade como Hernâni, Hurtado e Marega.

Este crescimento do Vitória contrasta claramente com a instabilidade do rival de Braga, quem apenas 2 jornadas desperdiçou a oportunidade de se manter em igualdade pontual com o Vitória. A 4 rondas do final o Guimarães está perto de voltar a superar o Braga na tabela classificativa depois de vários anos de hegemonia dos arsenalistas como 4º grande do futebol luso. Para garantir a posição basta ao Vitória vencer dois jogos e empatar um.