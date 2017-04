Oficial: André Pinto já é leão

André Pinto a caminho de Alvalade.

A poucos dias do Braga x Sporting, os leões anunciaram esta Sexta-Feira a contratação do ex-bracarense André Pinto. O central está afastado dos relvados há meses por se ter recusado a renovar o seu vinculo com o clube do Minho. O jogador assina pelo emblema de Alvalade até Junho de 2021 e chega a custo zero.

No comunicado oficial o Sporting informa ainda que o central terá uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. O jogador tem experiência, robustez física e elevada estatura mas terá a concorrência de peso de Coates, Rúben Semedo e Paulo Oliveira.