Vitória de Guimarães a um ponto do 4º lugar

Vitória está muito perto do seu objetivo // Fonte: Bola na Rede

Os vimaranenses somaram mais três pontos na luta pelo 4º lugar e beneficiaram da derrota do Sporting de Braga diante do Sporting para aumentarem a vantagem em relação aos bracarenses. Assim, o Vitória de Guimarães precisa apenas de mais um ponto para garantir o 4º posto na época 2016-2017 do campeonato português.

As exibições têm sido de grande qualidade e isso tem feito com que os adeptos sigam a equipa para onde quer que la vá; tal viu-se novamente nesta jornada, com os vimaranenses a marcarem presença em grande número no Bonfim para o desafio com o Vitória de Setúbal.

E é o próprio capitão de equipa a admitir que esse apoio tem sido fundamental: “Sentimos que estamos todos juntos, que conseguimos aquilo que estamos a conseguir todos juntos. Tem sido assim desde o início. O apoio que nos têm dado é fantástico e a equipa tem correspondido, pois sentimos que a cidade está com o clube e o clube quer muito dar alegrais à sua cidade”, afirmou Josué ao jornal O Jogo.

O mesmo Josué diz que há uma combinação que leva esta equipa para a frente – talento e trabalho: “Há uma capacidade de trabalho muito grande, temos um grupo muito talentoso e o segredo passa por aí, por aplicar o talento, trabalhá-lo, para depois ter estes resultados”, sublinhou ao mesmo jornal.

E que resultados este Vitória tem tido! Tem três jogos para garantir um ponto para conseguir o tão desejado o 4º lugar e ainda está na final da Taça de Portugal, na qual irá defrontar o Benfica no Jamor.

O tão falado quarto posto pode ficar já garantido no próximo fim de semana, na cidade Berço, com o Vitória a receber o Arouca.