Antevisão da jornada 32

Foto: Shiffer.pt

O pontapé de saída é dado esta sexta-feira com o encontro entre o Moreirense e o Sporting Braga. As duas equipas entram em campo com ambições diferentes. O Braga procura manter o quinto lugar que dá acesso à Liga Europa. Quanto ao Moreirense, está na luta para se manter na Liga NOS. Em caso de vitória, o clube mantém a distância para os lugares de descida. Se perder, o Moreirense corre o risco de ser alcançado pelo Tondela, caso este vença o seu encontro.

No sábado, o destaque vai para os jogos que colocam frente a frente o Boavista e o Nacional e Marítimo e o Porto. No primeiro encontro, é o jogo do tudo ou nada para o Nacional. Em caso de derrota, a equipa da choupana confirma a sua descida para a 2.ª Liga.

Quanto ao Marítimo e o Porto, os dragões precisam de vencer para colocar pressão no Benfica e 'rezar' para que os encarnados percam pontos frente ao Rio Ave.

No que toca ao domingo, Sporting-Belenenses, Tondela-Setúbal e Rio Ave-Benfica são os jogos que chama mais à atenção, todos por razões diferentes.

O Sporting procura manter o bom momento de forma e ajudar o seu avançado Bas Dost a alcançar Lionel Messi na lista de melhores marcadores.

O Tondela precisa de vencer para não perder de vista o lugar de acima da linha de água. A equipa auriverde está dependente do resultado do Moreirense, que joga já esta sexta-feira.

No último jogo de domingo entra o tri-campeão Benfica em campo na visita a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave. As águias precisam de vencer para manter ou aumentar a distância para o segundo lugar, dependendo do resultado do Porto no sábado.

Na segunda-feira, entram em campo o Estoril e o Chaves. A equipa da casa procura confirmar a permanência no principal escalão, enquanto que o Chaves já não luta por nenhum objectivo.