Nevoeiro na Madeira: Nacional desce ao segundo escalão

Google Plus

Nacional desce de divisão.

O cenário estava traçado mas agora é oficial: o Nacional da Madeira está a caminho da segunda Liga mais de uma década depois. O Moreirense recebeu o Braga na abertura da jornada 32 e venceu os minhotos por 2-1.

O golo da vitória da equipa de Petit surgiu ao minuto 90 e é este o tento que coloca o Nacional no segundo escalão do futebol luso. Os insulares subiram passo a passo no futebol português e habituou os seus adeptos a lutar por lugares europeus mas nesta temporada desde sempre se percebeu que o clube não apresentava a qualidade e estabilidade de outras temporadas.

Em suma, a época do Nacional resume-se da seguinte forma: bom plantel, dois treinadores, instabilidade e muito nevoeiro.