Benfica a um voo do Histórico Tetra

Google Plus

O Benfica só depende de si para fazer História // Foto: Facebook do Sport Lisboa e Benfica

O próximo dia 13 de Maio será santificado para muitos fiéis da religião Benfiquista. As águias receberão o Vitória SC e precisam apenas de somar mais 3 pontos para alcançarem o tão ambicionado tetra. Em último recurso os pupilos de Vitória poderão até empatar nas duas últimas jornadas que terão festa garantida no Marquês de Pombal, sem depender dos jogos do FC Porto.

Os dragões ainda sonham com o título, mas para tal terão de vencer o Paços de Ferreira e o Moreirense e aguardar por pelo menos uma derrota e um empate do rival vermelho. Neste momento o Benfica soma 78 pontos, mais 5 que o Porto, que tem 73, e dificilmente deixará de ser o clube da Luz a triunfar na Liga NOS. Mas no futebol os milagres por vezes são esféricos, e resta portanto aguardar para perceber quem vencerá: o Espírito Santo ou os fiéis da Catedral?