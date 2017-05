Feirense x Sporting : voltar a escorregar

| Foto : MaisFutebol

Depois da derrota com o Belenenses a semana passada, o Sporting de Jorge Jesus voltou a perder para o campeonato. Em Santa Maria da Feira os leões não conseguiram fazer frente ao Feirense e deixaram os 3 pontos no norte do País.

Regressos e dejá-vu's

Depois de terem cumprido castigo no passado fim de semana, Gelson Martins e Daniel Podence voltaram ao onze do técnico português, mas não foram os únicos... Com Paulo Oliveira e Marvin no banco, também Rúben Semedo e Jefferson regressaram à defesa.

O Sporting entrou bem, com vontade de mostrar serviço, mas a verdade é que ainda antes do golo de Gelson ter aparecido ao 19', Rui Patrício foi obrigado a intervir num remate de Etebo e a negar a inauguração do marcador.

Gelson voltou a marcar com a camisola do Sporting, mas não foi suficiente

O novo menino de ouro do plantel de Alvalade, regressou ao onze e aos golos pouco depois. Um desvio de Coates ao primeiro poste encontrou Dost que acabou por dar a oportunidade ao internacional português para desviar entre o guarda-redes e o poste.

Papeis invertidos na frente de ataque e também muita falta de atenção logo depois. Aos 26', Tiago Silva bateu o livre que deu o empate sem qualquer tipo de oposição por parte da equipa leonina. Rui Patrício acabou traído pela falta de reacção da equipa e o empate acabou por ser certo.

Tentar, tentar, desperdiçar e sofrer

Ao longo da segunda metade, os leões foram desperdiçando oportunidade atrás de oportunidade. Gelson (63' e 74') e Coates ( 90') tinham o golo dado como certo, mas ou Vaná estava lá para dizer que não, ou a sorte não estava mesmo do lado verde e branco da questão.

Quem também se pode queixar da falta de sorte é Rúben Semedo. Aos 67' o central do Sporting derrubou Etebo na grande área e viu o castigo máximo ser aplicado. Chamado a marcar, Tiago Silva não desperdiçou e fez mesmo o 2-1 final.

Até ao final nada mudou. Destaque apenas para o facto de William Carvalho ter visto o amarelo e estar fora do último jogo da temporada com o Chaves em Alvalade.

O Sporting mantêm-se assim no terceiro posto da tabela classificativa com 67 pontos, mais 5 que o Vitória de Guimarães que ontem perdeu com o Benfica. Já o Feirense, segura o oitavo posto com 45 pontos, mais 6 que o Boavista (9º) e iguala o Rio Ave.