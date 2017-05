Marco Silva perto do Dragão, Espírito Santo salta fora

Marco Silva a um passo do Dragão.

Segundo a imprensa inglesa, o técnico luso Marco Silva estará em conversações avançadas com o FC Porto para ser o sucessor de Nuno Espírito Santo. O treinador do Hull City não evitou a descida do clube inglês ao segundo escalão e está livre para negociar com qualquer emblema. O Sky Sports avança que Marco Silva será o mais provável técnico dos dragões depois de ter brilhado no Estoril, Sporting, Olympiakos e Hull City.

O legado de Espírito Santo nos invictos foi desportivamente desastrosa tendo levado a SAD azul e branca a rescindir com o treinador ex-Valência. O treinador abdicou de uma indemnização de dois milhões de euros. Nos próximos dias o novo comandante portista será oficializado.