Sporting: Iuri Medeiros da pantera para o leão

Foto: Lusa

O extremo luso Iuri Medeiros é uma das grandes promessas da Academia sportinguista e um valor seguro para o futuro do futebol português. O jovem ala tem vindo a crescer de forma incrível, tendo cumprindo três temporadas de alto nível com as camisolas de Arouca, Moreirense, e mais recentemente Boavista. Após três cedências, Iuri parece reunir agora todas as condições para integrar em definitivo o plantel principal do Sporting CP.

O talento do velocista tem vindo a evoluir juntamente com o critério táctico, e é esta evolução que parece ter convencido Jorge Jesus. Nas panteras do Bessa, Iuri jogou 27 duelos para o Campeonato, tendo feito o gosto ao pé em 7 ocasiões. Para além dos golos, Medeiros deu espectáculo dando uso à enorme capacidade técnica que possui para fintar, combinar com os colegas e cruzar para os dianteiros. No entanto, resta a Jorge Jesus perceber se Iuri terá tarimba para dar o salto competitivo e táctico inerente ao seu modelo de jogo.

No Boavista, Iuri jogou maioritariamente em contra ataque e não em jogo continuado, algo que pode condicionar a sua afirmação em Alvalade. Com a cobiça de mercado a subir, Iuri surge como o potencial substituto de Gelson, o que seria justo volvidas 3 temporadas a brilhar na Liga NOS em 3 equipas diferentes.