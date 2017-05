Mercado : Jorge Jesus associado ao PSG

Jorge Jesus durante o jogo em casa com o Belenenses, no passado dia 7 de Maio. (Fonte: Getty Images)

Segundo o jornal francês L'Equipe, Antero Henrique prepara-se para suceder ao demissionário Olivier Letang, tornando-se oficialmente no novo diretor desportivo do PSG, ao que tudo indica, depois da final da Taça de França, agendada para este sábado, frente ao Angers.

Com a provável chegada do antigo dirigente portista, o Le10Sport adiantou que uma das principais preocupações ao cargo de Antero passaria pela contratação de um substituto para o treinador Unai Emery, surgindo, neste sentido, o português e amigo Jorge Jesus como possível solução para o comando técnico do emblema parisiense, numa lista que, entretanto, já foi estendida pela restante imprensa mundial, passando a incluir, também, o nome do campeão em título Leonardo Jardim.

Recorde-se que Emery perdeu espaço de manobra no clube, após falhar a conquista do campeonato francês e deixar escapar uma vantagem de 4 golos frente ao Barcelona, obtida na primeira-mão dos 16 avos-de-final da Liga dos Campeões.

