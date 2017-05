VAVEL adianta: PSG sem qualquer interesse em Jorge Jesus

A vontade de Antero Henrique de contratar Jorge Jesus para o cargo de treinador do Paris Saint Germain existe, mas não chega, por si só, para convencer toda a estrutura directiva do clube francês. Ao que VAVEL apurou nas últimas horas, recorrendo a fontes ligadas ao blogue 'Culture PSG', o cenário de transferência do treinador português para o vice-campeão da Ligue 1 está até bem distante das pretensões de Nasser Al-Khelafi, presidente do clube.

Após contactos com fontes próximas da direcção parisiense, levados a cabo pelo 'Culture PSG', o rumor da ida de Jorge Jesus para o PSG foi descrito como «patético». O VAVEL sabe, também, que não só Jesus está fora das cogitações do clube francês como a permanência do actual técnico Unai Emery é uma resolução cada vez mais provável. Cai por terra a hipótese de Jesus se aventurar no estrangeiro, por agora.

Como havia noticiado VAVEL durante a madrugada, as notícias que proliferavam pela imprensa portuguesa, dando o negócio como certo, baseavam-se em premissas titubeantes que, até agora, não encontram sustentação nos dados ventilados pela imprensa francesa. A intenção de Antero é, pudemos apurar, real, mas o próprio saberá, de antemão, que a 'solução Jesus' não encontra unanimidade na estrutura directiva, muito menos entre os adeptos.