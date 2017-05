Sporting é campeão nacional de juniores

Google Plus

Leões conquistam título de juniores | Fonte: http://www.fpf.pt

O Sporting Clube de Portugal é o novo campeão nacional de juniores. Os leões dominaram toda a temporada na partida decisiva diante o Porto os felinos precisaram apenas de um empate para festejarem o título.

No Olival, os mini leões adiantaram-se no marcador na primeira parte com um tento de Demiral. Os dragões igualaram o duelo na segunda metade, mas nem mesmo o golo de António Xavier impediu o Sporting de conquistar o campeonato.

O jogo terminou da pior maneira, com jogadores de ambas as equipas a envolverem-se em cenas de violência lamentáveis que quase estragaram a festa leonina.