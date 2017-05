Haris Seferovic desfaz dúvidas: «Vou para o Benfica»

Google Plus

Foi o próprio jogador a colocar um ponto final na especulação, confirmando, à imprensa germânica, que irá mesmo reforçar o Benfica - Haris Seferovic, avançado do Eintracht Frankfurt, revelou esta tarde, após a final da Taça alemã, que abandonará proximamente o clube, para ingressar na turma da Luz a custo zero. Os rumores da sua ida para o Benfica intensificaram-se desde Janeiro, sem que tenha havido qualquer confirmação oficial, confirmação que chegou hoje, com um contundente «vou para o Benfica».

Após a final da Taça, que opôs o Eintracht ao Borussia Dortmund, o avançado suíço de 25 anos confirmou que irá integrar o plantel 2017/2018 comandado por Rui Vitória: «Este foi o meu último jogo pelo Frankfurt. Vou para o Benfica», rematou o avançado que se encontra na Bundesliga desde a temporada 2014/2015. Na formação de Frankfurt apontou 19 tentos, chegando ao Benfica, ao que tudo indica, para colmatar as potenciais saídas, de Mitroglou ou de Raúl Jiménez.