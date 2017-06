Benfica: Krovinovic perto da Luz

O jogador do Rio Ave estará a caminho da Luz // Foto: maisfutebol.iol.pt

O médio ofensivo Krovinovic estará a caminho do SL Benfica. O internacional croata de 21 anos foi uma das revelações da Liga NOS e é uma das grandes promessas do futebol do seu país. O negócio está perto de ser oficializado e ao que tudo indica as águias irão investir cerca de 3 milhões de euros, tendo Krovinovic uma proposta para assinar até junho de 2022 com o emblema orientado por Rui Vitória. O jogador pode alinhar em várias posições na frente e preenche os requisitos do treinador para uma possível alteração táctica na próxima temporada.