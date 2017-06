Oficial: Nantes confirma Sérgio Conceição no FC Porto

Tal como VAVEL noticiou em primeira mão, Sérgio Conceição é mesmo o novo treinador do FC Porto - o jovem técnico encontra-se já na cidade do Porto para discutir os pormenores do contrato que o ligará aos Dragões por duas temporadas, com mais uma de opção. Depois de gorada a contratação de Marco Silva, a direcção portista focou-se na aquisição do antigo extremo, tendo já vencido o aparente braço-de-ferro com Waldemar Kita, presidente do Nantes.

Haviamos informado que Kita seria sensível à intransigente vontade de Sérgio Conceição de rumar ao reino portista, e, apesar da posição pública de condenação da conduta do clube da Invicta por parte do líder do Nantes, a verdade é que Waldemar Kita sempre soube que a mente do antigo internacional já estava longe do projecto há pouco tempo reforçado entre as duas partes, com uma renovação até 2020.

Aliás, a forma definitiva como Conceição rejeitou a continuidade no clube francês, pouco tempo após renovar contrato, caiu com estrondo no balneário dos 'Les Canaries', restando poucas chances de reconciliar o técnico com o plantel. Perante tudo isto, Kita cedo percebeu que manter um treinador contrariado num grupo de trabalho que já não lhe reconhecia legitimidade seria desastroso. A saída - cenário lógico - foi hoje oficializada, através de um comunicado emitido pelo Nantes.

Vontade de Conceição é «dano considerável», afirma o Nantes

«Apesar de toda a confiança e apoio que o clube e os seus adeptos manifestaram para com o seu treinador, Sérgio Conceição comunicou à direcção do FC Nantes a sua vontade irreversível de juntar-se ao FC Porto sem demoras», comunicou o clube francês à poucos minutos. «Para preparar da melhor forma a época 2017/2018, o FC Nantes não tem outra escolha que aceitar a decisão inesperada de Sérgio Conceição, apesar do dano considerável que esta causa», acrescenta.

No comunicado, o clube francês declarou ainda estar «firmemente empenhado em preservar os seus interesses económicos e desportivos», restando saber como será gizado o acordo entre as partes no que se refere à indemnização a pagar por quebra contratual. No radar do clube está outro técnico português: sabe o VAVEL que Paulo Bento está nas cogitações do Nantes, mas é apenas um nome que figura numa lista considerável de potenciais alvos.