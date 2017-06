Antevisão Letónia-Portugal: Vencer para não deixar fugir o primeiro lugar

Google Plus

Portugal joga contra a Letónia.

Mais um jogo a contar para a qualificação para o Campeonato do Mundo 2018. A Seleção A vai ao campo da Letónia, esta sexta-feira, em busca de mais 3 pontos com o objetivo de não perder terreno para a seleção que lidera o grupo, a Suíça.

A Letónia já não pode alcançar o apuramento, pois somou apenas 3 pontos em 5 jogos e, os pontos que estão ainda por jogar não são suficientes para alcançar o topo do grupo B de qualificação.

Quanto a Portugal, tem que vencer e esperar que a Suíça 'escorregue' no seu encontro para conseguir alcançar o primeiro lugar do grupo.

Na antevisão a este jogo, o selecionador nacional Fernando Santos defende que a equipa portuguesa tem que trabalhar mais que a Letónia se quiser vencer este encontro.

"Temos que correr e lutar mais do que a Letónia. Fazer aquilo que fizemos sempre, igualar no mínimo o adversário. A Letónia vai ser forte nesse aspecto, já o provou no Algarve. Uma equipa, em casa, forte, que procura vencer o jogo, determinada. Vamos ter que fazer aquilo que é normal em nós, para equilibrar, para depois, sim, a nossa qualidade possa vir ao de cima. Se não igualarmos o adversário nesses aspectos, então será mais difícil."

Portugal defronta esta sexta-feira a Letónia com o início marcado para as 19h45.