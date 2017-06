Taça das Confederações: Portugal empata frente ao México (2-2)

Portugal teve a vantagem, mas deixou escapar // Foto: Maxim Shemetov/Reuters

Na Rússia, Portugal estreou-se na Taça das Confederações com uma igualdade diante o México. Com Pepe, Quaresma e Nani no 11 luso, os portugueses sentiram algumas dificuldades para contrariar o poderio ofensivo mexicano, mas marcando um golo que, com recurso ao vídeo-árbitro, viria a ser anulado pelo juíz da partida, por Pepe estar em fora de jogo. Contudo, Quaresma não hesitou em abrir o activo ao minuto 35, depois de um passe excelente de Cristiano Ronaldo. A equipa lusa não soube controlar a vantagem e a estrela mexicana Hernández igualou o jogo pouco antes do intervalo.

No segundo tempo o ritmo abrandou e Portugal apenas recuperou algum fôlego com as entradas de Gelson e mais tarde André Silva. Aos 86 minutos, Cédric subiu pelo terreno e recolocou Portugal na frente do score, num lance pleno de oportunidade. O síndrome dos empates do Euro 2016 não ficou para trás e o México restabeleceu a igualdade já ao cair do pano. A equipa das quinas continua a depender apenas de si, mas Portugal terá de apresentar maior consistência defensiva e maior critério na frente para bater a Rússia e a Nova Zelândia.