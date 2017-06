Sporting: Fábio Coentrão leão por uma temporada

O Presidente do Real Madrid confirmou a cedência de Fábio Coentrão ao Sporting CP. O lateral esquerdo tem sido apontado ao leão há algumas semanas, e agora está mesmo prestes a chegar ao emblema verde e branco. O jogador foi sensível ao pedido de Jorge Jesus e pretende relançar a carreira aos 29 anos, depois de ter sofrido algumas lesões que o afastaram do nível que apresentou ao serviço do Benfica e nas primeiras épocas no Real. O atleta reencontra Jesus, mas agora o destino é o rival do clube benfiquista, clube a que Coentrão prometeu fidelidade.

Segundo o dirigente merengue o lateral será cedido aos leões até Junho de 2019, sendo esta a aquisição que Jorge Jesus tanto desejava para o sector recuado, depois de na época passada nem Marvin nem Jefferson terem convencido o técnico luso. Resta saber qual o estado físico de Coentrão, que já fez testes esta terça-feira. Caso esteja fisicamente e mentalmente em condições, Fábio poderá voltar a brilhar a atacar e a defender, colando o esférico ao seu pé esquerdo. Caso contrário, poderá não passar de mais um tiro ao lado de Bruno de Carvalho e companhia.