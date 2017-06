Portugal x Chile: Cristiano vs Alexis, o duelo dos astros

Ronaldo contra Alexis, em agosto de 2012 // Foto: zimbio.com

Em tempos, Cristiano Ronaldo e Alexis Sánchez foram rivais, quando o chileno defendia as cores do Barcelona. O actual jogador do Arsenal chegou a brilhar ao lado de Messi, quando o mítico Barcelona de Guardiola conquistou toda a Europa do Futebol. O Real Madrid de Cristiano pouco ou nada ganhou nessa fase, mas o cenário inverteu-se e hoje CR7 terá Alexis pela frente com o estatuto de Campeão Europeu de clubes e seleções.

As meias finais da Taça das Confederações contam com o duelo entre os dois craques e com a particularidade de ambos estarem em grande forma. O astro luso soma já 75 tentos pelas quinas, e em 3 partidas nas Confederações festejou dois golos, um à Rússia e outro à Nova Zelândia. O craque chileno leva 38 golos pela sua nação e é indiscutivelmente o desiquilibrador que pode resolver qualquer jogo num abrir e fechar de olhos. Com Ronaldo tudo é possível: um passe único, uma desmarcação inesperada e um golo de qualquer forma e feitio. Com Alexis, o Chile ganha um turbo nas alas e um mágico que tem arte e engenho para servir os colegas ou finalizar ele mesmo.

O prestígio da Taça das Confederações ganha finalmente um alento extra e, para além de Cristiano e Alexis, também Vidal e Bernardo prometem encantar o palco do Portugal x Chile, que se jogará esta quarta feira às 19h.