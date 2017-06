Portugal x Chile em directo online na Copa das Confederações 2017

Google Plus

Seja bem-vindo, amigo leitor da VAVEL Portugal. É dia de semifinal na Copa das Confederações 2017!

Nesta tarde, Portugal x Chile ao vivo se enfrentam em uma partida que promete demais pela alta qualidade das equipes. Acompanhe conosco à partir das 18h, no melhor tempo real da internet brasileira.

Por um lado, Cristiano Ronaldo e cia, que garantiram o título da Eurocopa. Do outro lado, Vidal e seus companheiros, que venceram as duas últimas edições da Copa América, contra uma Argentina de Lionel Messi.

Nesta terça, após não treinar com o elenco, o jogador apenas correu ao redor do gramado, na companhia do fisioterapeuta Antonio Gaspar.

Além dessa dúvida, o treinador já tem duas ausências confirmadas, Pepe, que está suspenso, e Raphael Guerreiro, lesionado sem previsão de volta.

Depois da partida, o novo reforço do Manchester City, usou as redes sociais para avisar que estava bem e agradeceu a preocupação.

O camisa 10 sofreu uma lesão no tornozelo direito, após marcar o gol diante da Nova Zelândia, na goleada por 4 a 0. O antigo jogador do Monaco, treinou separado dos jogadores nesta terça-feira, no CT do Rubin Kazan.

A seleção portuguesa garantiu a primeira posição no seu grupo e chega à semifinal com moral. Apesar disso, o técnico Fernando Santos ainda tem uma dúvida se poderá contar com Bernardo Silva, um dos principais nomes da seleção lusitana na competição.

Outro que falou sobre CR7 foi Marcelo Díaz, o meia chileno disse que a atenção será redobrada e que a seleção sabe que um “vacilo” pode custar a vaga na final.

Apesar de reconhecer que vai ter o atual melhor jogador do mundo como adversário nessa quarta-feira, Juan Antonio Pizzi, confirmou em entrevista coletiva que não terá nenhum esquema especial para tentar parar o astro português.

Quem vencer essa partida espera o confronto da quinta-feira (29), entre Alemanha e México para saber quem irá enfrentar na disputa pelo título.

As duas seleções garantiram a vaga na segunda fase de forma invicta. Portugal empatou com o México, venceu Nova Zelândia e Rússia. Já o Chile empatou com Austrália e Alemanha e venceu Camarões.

Nesta quarta-feira (28), Portugal e Chile entram em campo para a primeira semifinal da Copa das Confederações, às 15h, na Arena Kazan. O duelo coloca frente a frente provavelmente as duas melhores “gerações” desses países.