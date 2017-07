Raio-X: Seydou Doumbia

Doumbia chega por empréstimo da Roma (Foto: record.pt)

Veloz, boa qualidade técnica e força, são três características que saltam à vista, em Seydou Doumbia avançado da Costa do Marfim, emprestado pela Roma ao Sporting, para a temporada de 2017-2018.

Com 29 anos já passou por cinco países diferentes. Primeiro no Japão entre 2006 e 2008, seguindo-se outros dois anos na Suíça ao serviço do Young Boys, onde esteve até 2010. De resto foi no emblema helvético que Doumbia começou a dar nas vistas, tendo apontado 57 golos em 78 jogos.

Estes números valeram-lhe uma mudança para Moscovo onde ao serviço do CSKA, jogou entre 2010 e 2015. Vestiu a camisola do clube moscovita em 129 jogos e marcou por 84 ocasiões. Conquistou dois campeonatos, duas taças e uma supertaça, para além de ter sido o melhor marcador do campeonato em 2012 e 2014.

Deixou a Rússia em direcção a Itália para actuar ao serviço da Roma, mas desde então tem sido emprestado anualmente pelo clube italiano, onde jogou apenas 14 jogos e fez dois golos.

Em 2015 foi emprestado novamente ao CSKA sendo que foi nesse ano que se cruzou com o Sporting no playoff de acesso à Liga dos Campeões, marcando no jogo da segunda mão na Rússia contribuindo para a eliminação da equipa portuguesa.

No ano seguinte uma curta passagem por Inglaterra ao serviço do Newcastle, onde só fez três partidas, e logo se mudou de novo para a Suíça, agora para vestir a camisola do Basileia.

As boas exibições voltaram e com isso os golos, nada mais que 21 em 33 desafios, sendo o melhor marcador do campeonato. Internacional pela Costa do Marfim desde 2008, soma 35 jogos e quatro golos, mas tendo já no seu currículo a conquista da Taça das Nações Africanas em 2015.