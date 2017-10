Liga Europa: Sp.Braga e V.Guimarães com sortes diferentes

Foi um duelo luso-turco aquele realizado esta noite, entre equipas na Liga Europa. No lado português dois conjuntos do Minho, com o Vitória Guimarães a ser o primeiro a entrar em campo, no reduto do Konyaspor.

A jogar em casa o emblema da Turquia adiantou-se no marcador aos 24 minutos por Araz. No inicio da segunda parte surgiu o 2-0 através de Milosevic.

O melhor que os vimaranenses conseguiram foi reduzir para 2-1, por Hurtado ao minuto 74'. Com esta derrota o Vitória Guimarães continua no último lugar do grupo I, com um ponto e desloca-se na próxima jornada ao terreno do Marselha.

No grupo C, o Sporting Braga recebeu os turcos do Istambul BB e inaugurou o placar aos 26 minutos por Hassan. Só que a vantagem durou dois minutos, já que Emre restabeleceu o empate na transformação de um livre directo.

Quando já todos pensavam que a igualdade seria o resultado final, Fransérgio de cabeça a dois minutos dos 90' deu o triunfo aos bracarenses, que assim somam seis pontos e lideram isolados o grupo, jogando novamente em casa na próxima ronda, frente ao Ludogorets.