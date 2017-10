Google Plus

Recordações VAVEL: Rui Jorge de dragão a leão

O ex-internacional luso, Rui Jorge é actualmente uma das maiores pérolas na arte de orientar as camadas jovens das quinas. Enquanto técnico da seleção sub-21, já se tornou vice campeão europeu e tem vindo a lançar jogadores de forma sustentada, que a pouco e pouco deram o salto para a equipa A, sendo eles William, Bernardo, Bruno Fernandes, Rúben Neves, João Mário ou João Cancelo. O sistema de jogo adoptado por Fernando Santos é também muito inspirado no modelo de Rui Jorge, que é indiscutivelmente um dos melhores treinadores portugueses.

Nas 4 linhas, Rui Jorge foi lateral esquerdo e era dotado de um pé esquerdo fenomenal. Foram inúmeros os cruzamentos para golo e os tentos oriundos do pé esquerdo de Rui Jorge. Em véspera de um Sporting x Porto, recordar Rui Jorge é recordar um autêntico exemplo de entrega e profissionalismo de dragão e leão ao peito. O ex-lateral vestiu de azul e branco 134 vezes, tendo marcado 4 golos. Mais tarde, no ano de 1998 chegou a Alvalade e cumpriu 243 partidas, tendo festejado 5 tiros certeiros. O jogador, que chegou a pertencer aos eleitos de Scolari em 2004, merece todo o mérito e é um exemplo de fair-play para os amantes do desporto rei. O treinador terá muito para dar ao futebol e quem sabe se não será o próximo técnico da seleção A lusitana.