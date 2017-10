Benfica: Jonas, o pistoleiro que dispara sozinho

Jonas, o pistoleiro que dispara sozinho.

Na Madeira, Jonas carregou ao minuto 2, a revolta de milhões de milhões de benfiquistas e com um tiro fulminante deixou o guardião do Marítimo pregado ao chão. O talento e a alma do avançado brasileiro foram, no entanto insuficientes para dar um definitivo pontapé na crise.

O dianteiro é o exemplo a seguir na Luz para que o Espírito de campeão regresse à família encarnada, mas está difícil para os comandados de Rui Vitória alcançarem o caminho do sucesso.

Jonas tem 34 anos e é de longe a águia mais produtiva do momento. Em oito jornadas, o génio do golo já festejou nove tentos, o que representa mais de metade do total da equipa no campeonato.

A alegria e confiança característica dos brasileiros deveria contagiar toda a equipa, porque mais do que carências tácticas e técnicas, o Benfica atravessa acima de tudo uma tremenda falta de confiança.

A título de curiosidade é de realçar que Jonas alinhou no total em 98 partidas de águia ao peito e fez 78 disparos, mas o brasileiro promete sacar da pistola muito mais vezes na presente época.