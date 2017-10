Antevisão Andorra x Portugal: Só a vitória interessa

Foto: Getty Images

Portugal viaja para Andorra com apenas um objetivo em mente - a vitória. A seleção portuguesa encontra-se com 3 pontos de atraso para a Suíça, líder do grupo B de apuramento para o Mundial do próximo ano. A Andorra ocupa o penúltimo lugar com apenas 4 pontos, registando 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas nas jornadas anteriores.

Num jogo frente a um adversário teoricamente inferior, o selecionador nacional Fernando Santos espera um jogo difícil e recusa pensar no jogo da próxima terça-feira, frente à Suíça:

"Se alguém estivesse a pensar na Suíça, nem vinha a Andorra. É um jogo que está riscado das conversas. Este jogo vai ser uma batalha dura, depois disso pensamos no que será o próximo confronto. Se me perguntarem se Portugal é favorito? Sim. Se vai ser fácil? Não. Vai ser muito difícil, mas, com todo o respeito pela Andorra, depende de nós e da atitude que tivermos em campo", afirmou Fernando Santos.

Outra questão que tem sido muito falada é o relvado do palco que vai receber este encontro. O terreno de jogo vai ser relvado sintético e os jogadores da seleção nacional não estão totalmente adaptados a esse terreno, passando a maior parte da época a jogar em relvado natural. Ao selecionador português, o tipo de relvado "não pode ser tema de conversa".

Portugal defronta a Andorra este sábado, com início marcado para as 19h45.