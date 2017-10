Leipzig x Porto: dragão confiante em terras germânicas

Google Plus

O Porto vai a casa do Leipzig nesta terça-feira // Foto: uefa.com

O FC Porto terá pela frente o vice-campeão alemão, Leipzig, em jogo a contar para a ronda 3 da fase de grupos da UEFA Champions League.

Para o duelo desta terça feira, Sérgio Conceição chamou a jovem pérola Diogo Dalot, mas deixou Soares na Invicta devido a lesão. O técnico azul e branco deverá apostar em Casillas, Ricardo, Felipe, Marcano, Alex Telles, Danilo, Sérgio Oliveira, Herrera, Brahimi, Marega e Aboubakar. Com este 11 o dragão ganha músculo e intensidade no miolo, aplicando a fórmula que tantos resultados obteve diante o Mónaco e o Sporting.

O Leipzig tem um colectivo muito evoluído taticamente, com jogadores fortes fisicamente e com muita qualidade ofensiva, onde se destaca o português Bruma. Em caso de triunfo, o Porto ficará perto do apuramento, mas um empate na Alemanha não seria um mau resultado na prova que faz sonhar qualquer equipa.