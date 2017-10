Benfica e Sporting seguem Beny

Nascido em 2000 – apenas 17 anos – Beny Monteiro actua como extremo esquerdo e faz-se notar pela força e rapidez que o destacaram até à época transacta no Estoril-Praia, que representou no Campeonato Nacional de Juvenis de forma a passar a ser seguido pelo Benfica, mas também pelo Sporting, que mantêm este jovem bem referenciado. A escolha do atleta passou por assinar uma ligação com o Almere City na Holanda, a conselho do Director de Formação do PSV Eindhoven, que não apenas concorre com águias e leões pelo concurso deste jovem, como conseguiu sinalizá-lo para o clube holandês.



Ainda que sem qualquer ligação oficial ao PSV, o extremo evolui ao serviço do Almere com o aval do gigante de Eindhoven para primeiro conhecimento sobre o futebol holandês, num Campeonato que começou recentemente e no qual não poderia ter entrado de forma mais brilhante: Beny leva já 5 golos e 4 assistências registadas em 9 jogos, incluindo pré-época e apenas dois jogos oficiais, o que de imediato o tornou visto como um talento a lapidar na Holanda, cujo desenvolvimento o fez com naturalidade ‘queimar etapas’ no seu clube no qual alinha como titular na equipa sub-19 com apenas 17 anos.



Confrontado com a cobiça de clubes como o Benfica, o Sporting e o PSV nos seus serviços, Beny esclareceu que sobre este último clube “cumpri uma semana de estágio lá. Nessa semana estive bastante bem, mas disseram-me que como era a transição de sub17 para sub19 e a equipa já estava feita, sendo eu mais novo e novo no clube, não iria ter tanto tempo de jogo como queria. Então, deram me um leque de clubes de bom nível na Holanda para onde eu pudesse ir e jogar sempre,” uma progressão na sua ainda curta carreira que em Portugal o deixou muito bem referenciado junto dos responsáveis encarnados e verde-e-brancos.