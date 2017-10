Leipzig x Porto: dragões derrotados, mas vivos // Foto: Facebook do FC Porto

Na Alemanha, o FC Porto enfrentou a poderosa equipa do Leipzig, numa partida que teve 5 golos e a emoção que só a Champions League oferece. A terceira ronda da fase de grupos não correu bem aos dragões, mas ficou evidente que o Porto continua na luta por um lugar nos oitavos da Liga milionária.

O técnico invicto surpreendeu ao lançar José Sá, deixando o recordista Casillas inesperadamente renegado para o banco. O Leipzig demonstrou em campo que tem qualidade para chegar longe e inaugurou o score ao minuto 9 por intermédio de Orban, com Bruma a ter um papel fulcral no tento. O Porto reagiu e ao minuto 18, Aboubakar igualou o duelo.

O jogo ficou mais equilibrado, mas os alemães aplicaram dois golpes profundos com dois golos de rajada de Forsberg e Augusstin, aos 38 e 40 minutos. Os pupilos de Sérgio Conceição não deitaram a toalha ao chão e Marcano reduziu a diferença antes do intervalo. Na segunda metade o Porto bem tentou empatar, mas a garra e o poderio defensivo do Leipzig seguraram a vantagem.

O Besiktas é líder do grupo com 9 pontos, segue-se o Leipzig com 4, o Porto com 3, e estranhamente em quarto lugar está o Mónaco de Leonardo Jardim, com apenas 1 ponto em 9 possíveis.