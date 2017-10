Liga dos Campeões: Águias e leões lutam contra tubarões // Foto: UEFA.com

O SL Benfica recebe o Manchester United de José Mourinho, e pontuar é quase imperativo. À partida para a terceira jornada da fase de grupos, as águias não somam qualquer ponto, mas Rui Vitória tem confiança e já poderá contar com Júlio César e Jonas. O treinador luso chamou também os jovens Diogo Gonçalves e João Carvalho, e é com ambição que enfrentará um United sem Pogba e Fellaini. Os ingleses contarão com o portentoso Lukaku, mas as águias apostam em Jonas para voarem bem alto até às redes de De Gea.

O Sporting terá a dura tarefa de jogar frente ao vice-campeão europeu Juventus, mas Jesus terá a estratégia bem delineada para gelar Turim. O técnico leonino já poderá contar com Coentrão e Doumbia, e chamou ainda os jovens Palhinha e Podence. A Juventus tem Dybala, mas o leão tem o homem bomba Bruno Fernandes, num duelo que promete deslumbrar entre duas equipas que já somaram 3 pontos na luta pelo apuramento.