Cristiano Ronaldo 5x The Best

E vão 5! O mítico, o craque, o marciano Cristiano Ronaldo venceu pela quinta vez na carreira o prémio The Best. O lusitano igualou Messi com 5 bolas de Ouro. Cristiano venceu a Liga espanhola, a Champions, chegou ao terceiro lugar na Taça das Confederações e foi uma vez mais o melhor marcador da Liga Milionária. Na cerimónia de Londres, Cristiano foi distinguido também para o 11 do ano, e aos 32 anos não existem impossíveis para CR7, e ainda estará por inventar um recorde que o madeirense não consiga alcançar. Messi ficou em segundo lugar na votação e Neymar fechou o pódio.