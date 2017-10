Bas Dost e o hat-trick: «Mostrei que ainda consigo»

Google Plus

Bas Dost voltou aos festejos, frente ao Chaves, em Alvalade. (Fonte: GettyImages)

O avançado leonino Bas Dost voltou este domingo aos golos, ao apontar um hat-trick na vitória do Sporting por 5-1, frente ao Chaves.

Recorde-se que o internacional holandês vinha de um período menos positivo, por não marcar há seis jogos consecutivos (desde 8 de Setembro de 2017), embora seja importante referir que três dessas partidas contavam para a Liga dos Campeões e outra opunha os leões ao atual líder do campeonato, FC Porto, sendo que contra o Olympiacos e o Barcelona, Dost apenas esteve em campo durante 27' e 46', respetivamente.

No rescaldo do regresso aos festejos, Dost - consciente da importância dos golos para a vida de um avançado - aproveitou para responder aos mais críticos. «Se estou dois jogos sem marcar, dizem logo que não sou capaz. Afinal, hoje mostrei que ainda consigo», referiu, enaltecendo, de seguida, o trabalho do colega de equipa, Daniel Podence, que fez a assistência para o seu segundo golo. «Esteve muito tempo lesionado, voltou e está a mostrar que é um excelente jogador. Espero que continue bem porque estamos a ver que é muito importante para a equipa», apontou.

Com os três golos apontados neste jornada, Dost continua na corrida pelo topo da tabela dos melhores marcadores, com 7 (a par de Marega e Aboubakar) e atrás de Jonas, que lidera com 11, após ter apontado mais dois golos frente ao Desportivo das Aves.