Taça CTT: Porto tropeça no Leixões(0-0)

O FC Porto recebeu o Leixões num duelo nortenho a contar para a Taça CTT. O técnico azul e branco promoveu 8 alterações na equipa inicial e manteve José Sá entre os postes. Com Maxi, Reyes, Layún, Oliver, André André, Hernáni e Galeno, o actual líder do campeonato dominou o jogo, mas foi empatado pelo Leixões. Os dragões revelaram dificuldades em derrubar o muro defensivo do Leixões e a igualdade a zero acaba por se aceitar. Os invictos não vencem nesta prova há 2 anos, mas Sérgio Conceição reafirmou que vencer a Taça CTT é um objectivo do emblema azul e branco. O Leixões soma 4 pontos e é o líder, num grupo que inclui também Paços de Ferreira e Rio Ave.