Desportivo das Aves: um 5-3-2 mascarado de 3-4-3

O heroi da noite // Fonte:zerozero

Quando se pensava que o Porto ia até à Vila das Aves passear e somar mais 3 pontos, eis que apareceu uma equipa comandada por Lito Vidigal que só não ganhou o jogo por falta de eficácia.

Aos cinco minutos de jogo, o Desportivo das Aves já perdia por 1-0, graças a um golo de Ricardo Pereira. Contudo, isto não abalou a equipa do Aves e a verdade é que, além de ter conseguido o primeiro ponto da sua história frente aos portistas, conseguiu acabar o jogo com mais remates que o líder do campeonato (!).

Num 3-4-3 que muitas vezes a defender tornava-se em 5-2-3, o Desportivo das Aves reagiu de imediato ao golo sofrido, quando aos 10 minutos o ‘benfiquista’ Arango viu o seu golo impedido pelo ferro. Se por um lado, a defender, a equipa avense tinha uma linha de cinco defesas reduzindo ao máximo os espaços aos atacantes do Porto, no ataque a história era outra pois rapidamente saiam 5 ou 6 jogadores do Aves em contra-ataque, criando sérios perigos à equipa de Sérgio Conceição.

Após a expulsão de Jesús Corona, aos 52 minutos, Lito Vidigal sentiu que podia mesmo sair daquele jogo com os três pontos e retirou Rodrigo Defendi do campo para fazer entrar Ryan Gauld, apostando assim num sistema mais ofensivo.

Esta entrada surtiu efeito, porque com o passar dos minutos o Desportivo das Aves ia ganhando metros no campo e criando cada vez mais perigo à baliza de José Sá. Isto culminou no golo, aos 62 minutos, quando Amilton fez um excelente cruzamento, encontrando a cabeça de Vítor Gomes, que só teve de encostar para o fundo da baliza. O empate manteve-se até final e o Aves conseguiu assim um ponto importantíssimo na luta pela manutenção.

Com este resultado, o Porto desperdiçou dois pontos antes da receção ao Benfica e viu os rivais diretos encurtarem distâncias na tabela classificativa após terem ganho os seus jogos.