Sporting: Uma vitória confortável e uns Quartos-finais da taça

Os nomes da goleada do SCP. // Fonte: DN.pt

O Sporting Clube de Portugal recebeu a equipa do Vilaverdense em casa e venceu incontestavelmente por 4-0. A equipa orientada por Jorge Jesus entrou em campo com 6 alterações no onze inicial e tais alterações não prejudicaram a performance da equipa, ainda que o primeiro golo da partida só tenha acontecido ao final da primeira parte (45’). Na segunda parte, as entradas de habituais titulares como Gelson, Podence e Acuna vieram confirmar a superioridade dos leões no jogo e onde houve mais 3 golos. O avançado costa-marfinense Seydou Doumbia foi o homem do jogo. Ao assinar um hat-trick, o primeiro pelos leões, Doumbia respondeu bem ao lugar habitualmente ocupado por Bas Dost e demonstrou que JJ tem uma opção de peso no banco de suplentes. Os jogos da taça servem como montra, muitas vezes, para os jogadores menos utilizados. Não é o caso de Doumbia, no entanto, a noite foi dele. Gelson Martins assinou o quarto golo dos leões ao entrar aos 60 minutos pelo costa-riquenho Bryan Ruiz e mostrou mais uma vez porque é um dos jogadores mais importantes da equipa. A sua garra, técnica e desequilíbrio fazem-se notar em qualquer parte do campo.

O Vilaverdense deslocou-se ao estádio de Alvalade quase no rótulo de uma das últimas equipas de escalões inferiores a estar ainda presente em competição. Depois do Bragança, Esmoriz, Boavista e Vizela, a equipa de Vila Verde pretendia continuar a sonhar. Para além de um espetáculo de futebol, queriam deixar algo mais do que isso em campo e tentar fazer história em nome da região e dos seus adeptos. A derrota é pesada, contudo, os Oitavos de Final atingidos pela equipa será um feito que não cairá tão cedo no esquecimento dos adeptos da vila. O Sporting qualifica-se assim para os Quartos de Final da prova onde já se encontram Moreirense, o Desp. Aves, o Farense e a grande surpresa desta jornada até ao momento, a equipa do Rio Ave, ao eliminar o Benfica desta edição da Taça de Portugal. O Sporting segue em frente na prova, e a seu lado, parece apenas concorrer mais diretamente a equipa vilacondense no caminho até ao Jamor. Hoje ainda se falta cumprir o último jogo desta ronda da Taça e, independentemente do vencedor do encontro, a equipa entrará também no lote dos fortes concorrentes a vencer a prova: FC Porto ou Guimarães? É esperar para ver.

