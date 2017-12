Liga NOS: Dupla Bruno e Bas dá vitória ao leão

A partida começou com Daniel Podence a surgir isolado frente a Ricardo Ferreira, mas o pequeno leão não foi capaz de desfeitear o guarda-redes algarvio.

De seguida o Portimonense respondeu, através de Paulinho que na área verde e branca atirou por cima. Ao minuto 8' o Sporting chegou à vantagem, num lance em que Daniel Podence com um passe magistral, deixa Bruno Fernandes na cara do guardião Ricardo Ferreira, atirando para o fundo da baliza.

A formação de Jorge Jesus entrava forte no jogo, com uma pressão alta que levava a rápidas recuperações de bola, ainda à saída da área do Portimonense. Os leões pecavam apenas no último passe, e não conseguiam criar verdadeiro perigo.

Pouco depois da meia hora um passe longo de Lumor, isola o rapidíssimo Nakajima (o mais inconformado dos visitantes), o nipónico perante Rui Patrício tenta o «chapéu», mas a bola sai ao lado. Foi a primeira e única oportunidade de golo, digna desse nome dos algarvios.

No regresso dos balneários o Sporting continuou a mandar no desafio e a ter mais ocasiões para marcar. Podence e Gélson Martins combinam entre si, com o último a rematar perto do poste.

Aos dez minutos da segunda parte, as coisas complicaram-se ainda mais para o Portimonense com a expulsão por duplo amarelo do lateral direito, Hackman. Até porque cinco minutos volvidos, o Sporting deu a «machadada» final no jogo.

Gélson Martins arranca pela direita e centra para a área, onde o inevitável Bas Dost faz o 2-0, com o esférico ainda a tocar no poste. 13º golo do holandês no campeonato. A partir daqui os leões foram controlando a posse de bola e podiam ter aumentado o marcador.

Bola parada estudada, com Gélson a cruzar para a pequena área, mas nem Bruno Fernandes, Bas Dost, Mathieu e Fábio Coentrão conseguiram empurrar para dentro da baliza. A última ocasião de golo, tem de novo o 77 leonino na origem do lance, ultrapassando Ricardo Ferreira e depois a cruzar para Bas Dost, com o holandês a chegar atrasado.

Vitória sem mácula do Sporting perante 43.797 espectadores, que fica agora à espera daquilo que o FC Porto fará esta segunda-feira, frente ao Marítimo. Para já, os leões vão passar esta noite líderes isolados do campeonato.