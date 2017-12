Benfica: "Emagrecimento" do plantel

Rafa e Gabriel Barbosa são candidatos a sair do clube em janeiro. // foto: www.slbenfica.pt

Com a precoce eliminação da Liga dos Campeões e da Taça de Portugal, o Benfica vê-se obrigado a “emagrecer” o plantel. Colocar jogadores na porta de saída já em janeiro é crucial.

O onze “ideal” de Rui Vitória, sem quaisquer lesões ou castigos, passa por: Bruno Varela, André Almeida, Luisão, Rúben Dias, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Krovinovic, Salvio, Cervi e Jonas. E apenas com duas competições, o campeonato e a taça da liga, o excessivo número de suplentes e reservas começam a ter menos oportunidades.

Na baliza, já com Júlio César fora das contas, visto que rescindiu contrato, Bruno Varela é dono do lugar, com Svilar a ficar para segundo plano. Adivinha-se que Varela jogue para o campeonato e que o treinador encarnado dê algumas oportunidades a Svilar na taça. Fica ainda Paulo Lopes como terceiro guarda redes do plantel.

Na defesa André Almeida e Grimaldo têm sido as opções para as laterais e prevê-se que assim continue. No centro, em condições normais e sem as atuais lesões, o capitão Luisão e o jovem Rúben Dias continuarão a assumir a titularidade. Jardel será a segunda opção e por isso Lisandro López pode estar de saída. Douglas e Marcelo Hermes são uma saída quase certa. Resta saber se Eliseu também sai e se Yuri Ribeiro regressa do empréstimo ao Rio Ave para preencher a vaga deixada nas laterais. Pedro Pereira e Kalaica não são opções válidas para Rui Vitória, pelo que devem ficar na equipa B.

O meio campo pertence a Fejsa, Pizzi e Krovinovic. Filipe Augusto, que no ínicio da época foi opção para Rui Vitória, está com vida mais complicada com Samaris a aparecer como segunda opção mais recuada para o meio campo. Quantos aos jovens João Carvalho, Keaton Parks e Chrien, Rui Vitória deve continuar a dar oportunidades a todos e por isso devem continuar no plantel. Sendo que algum dos três seguir para empréstimo, para ganhar minutos, não está fora das opções.

Nas alas Cervi e Salvio são as escolhas do treinador. Zivkovic e Diogo Gonçalves são as segundas opções e não devem sair. Já Rafa Silva não tem aproveitado as oportunidades e deve ser emprestado em janeiro.

Na posição mais avançado do terreno Jonas é titular indiscutível. Raúl Jimémez tem vindo a ganhar algum espaço a Seferovic, mas devem continuar ambos como segundas opções. Gabriel Barbosa deve ser “devolvido” do empréstimo, o brasileiro não têm espaço no plantel.