Google Plus

Rio Ave desfalcado em Janeiro?

São três os principais jogadores mais falados pela imprensa nacional para virem a reforçar os ditos grandes.

O primeiro será Yuri Ribeiro, o defesa esquerdo de 20 anos está emprestado pelo Benfica e poderá regressar a casa já neste mercado de inverno, com o intuito de substituir Eliseu que está autorizado a procurar novo clube.

Já Futebol Clube do Porto e Sporting partilham os mesmos alvos quando toca à equipa vila-condense. Rubén Ribeiro foi primeiro falado para os leões mas são os azuis e brancos que estão em via de assincar contrato com o médio.

Uma vez que o jogador se encontra em final de contrato, o Porto terá de seguir as indicações da FIFA relativas a esta situação em particular, preparando-se assim para oficializar o contrato no início de 2018.

O Sporting chegou a ter tudo acordado com o clube mas a resposta de Jorge Jesus pecou por tardia, sendo que o Porto se chegou à frente para obter o passe do jogador.

Mas os interesses destes dois clubes não ficam por aqui. Se Rubén Ribeiro está com um pé no Dragão, já Marcelo, central brasileiro em final de contrato, estará mais perto de Alvalade.

Os jornais nacionais são unânimes. O Sporting já teria um pré-acordo com o jogador e o clube para obter o seu passe no final da época, mas os leões querem o jogador já, contando assim com a vontade deste para que o negócio se realize.

Do lado do Rio Ave são pedidos vários jogadores por empréstimo, sendo que o Sporting já recusou emprestar Iuri Medeiros, que deve rumar a outras paragens e Bryan Ruiz que continua a ser opção para Jesus, sendo que Palhinha é um dos nomes mais fortes para rumar para norte.

Já a TSF afirma que o Sporting não fez qualquer contacto pelo jogador, sendo que será muito dificil levar Marcelo em Janeiro.