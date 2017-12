Vitória de Setúbal afasta Benfica e Braga da final-four

Gonçalo Paciência é o melhor marcador da prova. // Fonte: Lusa

A equipa de José Couceiro, de forma algo surpreendente, está na final-four da Taça da Liga que se disputará em Braga, de 23 a 27 de janeiro. Os setubalenses, colocados no grupo A ao lado de Benfica, Braga e Portimonense, arrecadaram até agora seis pontos em outros tantos possíveis.

Nas duas jornadas passadas, o Vitória de Setúbal foi até Portimão derrotar a equipa de Vítor Oliveira por 2-1 e, no seu estádio, garantiu o apuramento para as meias-finais com o mesmo resultado, desta vez frente ao Braga. Gonçalo Paciência foi o herói desse jogo com dois golos, destacando-se assim como melhor marcador da prova.

Se no campeonato a situação está complicada para os sadinos, estando em último lugar com apenas dez pontos (menos um que o Estoril) e duas vitórias em 15 jogos disputados, a situação na Taça da Liga é bem diferente. Se se esperava um Setúbal tímido e derrotista por estar num grupo que, à partida, não oferecia grandes hipóteses face aos adversários que iria encontrar, a verdade é que conseguiu não só ser a primeira equipa a qualificar-se para a final-four, como também deixar pelo caminho os atuais tetra-campeões e a equipa de Abel Ferreira que tinha oportunidade de disputar a final em sua casa.

Nas meias finais, o Vitória de Setúbal vai enfrentar o vencedor do grupo C, atualmente liderado pela Oliveirense com quatro pontos, os mesmos do Moreirense. Contudo, o vencedor deste grupo só vai ser conhecido na terceira e última jornada da fase de grupos, com os jogos Feirense-Oliveirense e Moreirense-Vitória de Guimarães.