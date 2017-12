Taça da Liga: FC Porto marca encontro com Sporting

O FC Porto só dependia de si para vencer o grupo D da Taça da Liga. Na Mata Real, diante do Paços Ferreira os dragões inauguraram o marcador por Diego Reyes ao minuto 17' na sequência de um pontapé de canto.

Quatro minutos depois Brahimi pegou na bola e só parou, quando entrou na área e atirou de pé direito para o fundo das redes, fazendo o 0-2.

A resposta dos castores aconteceu à meia hora com Luís Phellype a reduzir. Em cima do intervalo o ponta-de-lança acabaria por bisar no encontro, num remate colocado dentro da área azul e branca.

Ao intervalo Sérgio Conceição lançou Aboubakar e o camaronês só precisou de quatro minutos, para de cabeça fazer o 2-3. Nota de destaque para a expulsão de Herrera já perto do fim.

No outro jogo do grupo o Rio Ave bateu o Leixões também por 3-2. Assim, nas meias-finais o FC Porto vai defrontar o Sporting dia 23 de Janeiro. A outra meia-final é jogada no dia seguinte entre Vitória Setúbal e Oliveirense, com a final marcada para o dia 28, em Braga.