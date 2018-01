Crónica Benfica - Chaves

Jogadores do Benfica a festejar um dos golos // Fonte: Jornal Record

O Benfica venceu o Desportivo de Chaves por 3-0 num jogo a contar para a 19.º jornada da Liga NOS.

O Sport Lisboa e Benfica bateu o Chaves num jogo muito conseguido por parte dos encarnados. O primeiro golo do encontro foi marcado por Jonas, aos 13 minutos, com um grande pontapé de fora de área. O avançado brasileiro voltaria a marcar, aos 19 minutos, atingindo a marca dos 23 golos na Liga NOS. À passagem do minuto 47, Pizzi fechou as contas da partida e o Benfica somou mais três pontos, aproximando-se do Sporting, que escorregou em Setúbal.

O clube de Chaves não perdia há 8 jogos para o campeonato. O jogo terminou com um sabor agridoce para o Benfica isto porque Krovinović contraiu uma lesão grave e fica assim afastado dos relvados até final da época.