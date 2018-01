Mercado de Inverno para os três grandes

Os 3 grandes continuam ativos no mercado. // Fonte: Zerozero

A pouco mais de uma semana para o fecho do mercado de Inverno, os clubes em Portugal continuam a mexer nos seus plantéis, principalmente Sporting e F.C.Porto.

Os leões confirmaram, até ao momento, cinco reforços, destacando-se Rúben Ribeiro (ex-Rio Ave) que já se estreou de verde e branco, Wendel (médio brasileiro ex- Fluminense) e Fredy Montero que regressa assim a Alvalade, casa que abandonou em 2015. Por outro lado, apenas o angolano Gelson Dala saiu do Sporting rumo ao Rio Ave, com o objetivo de mostrar serviço.

Já no Dragão, os novos jogadores são apenas dois, Paulinho (avançado proveniente do Portimonense) e Majeed Waris (dianteiro ex-Lorient). O internacional ganês chega à equipa de Sérgio Conceição emprestado pelos franceses do Lorient e promete ‘dar luta’ a Aboubakar, Soares e Marega. Em sentido oposto, Fede Varela e Wenderson Galeno rumam ao sul do país para representar o Portimonense. Os ex-jogadores da equipa B vão tentar afirmar-se no clube algarvio com o objetivo de regressar ao Dragão para representar a equipa A.

O Benfica, atual tetra-campeão, ainda não reforçou a equipa. De forma algo surpreendente, os encarnados ainda não investiram no seu plantel, apostando forte nos jogadores que foram inscritos em setembro. Ao invés disso, Filipe Augusto, Rakip (sueco que nem chegou a estrear-se pelo Benfica), Hermes e Pedro Pereira abandonaram a Luz. A saída mais mediática foi a ida de Lisandro López para o Inter de Milão por empréstimo, com opção de compra de 9 milhões.