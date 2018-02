Será João Carvalho o substituto à altura?

João Carvalho lidera a corrida à sucessão de Krovinovic. // Fonte: Jornal Record

Numa altura da época que começa a ser decisiva para as contas finais do campeonato, o Benfica viu um dos seus jogadores mais influentes sair lesionado do jogo contra o Desportivo de Chaves (dia 20 de janeiro). Com a lesão do croata ex-Rio Ave e com o mercado de inverno encerrado, Rui Vitória precisa agora de encontrar um substituto à altura dentro do seu plantel.

Se era notório que Krovinovic fazia a diferença no ‘novo 4-3-3’ do atual tetra-campeão, sendo ele o principal motor da fase ofensiva da equipa, esta tem agora duas soluções: voltar ao 4-4-2 do início da época e que já vinha sendo utilizado na Luz há vários anos ou optar por uma solução dentro do atual plantel.

Como já foi visível no empate diante do Belenenses, o técnico encarnado optou pela solução mais evidente, sendo ela manter o 4-3-3 e promover João Carvalho ao lugar do croata. De facto, o jovem médio português tem algumas características que permitem “esquecer” Krovinovic, como a visão de jogo e a qualidade no passe, contudo nota-se alguma intranquilidade dentro das quatro linhas, fruto da pouca utilização esta temporada e isso refletiu-se na sua fraca exibição diante dos azuis.

Olhando para outras opções dentro do plantel, Rui Vitória tem Keaton Parks que, apesar de ser um jogador com capacidades físicas para uma posição mais defensiva, já demonstrou ao serviço da equipa B desempenhar papéis mais adiantados no terreno. A outra opção seria a inclusão de Andreas Samaris ao lado de Pizzi. O médio grego, mais habituado a alinhar na posição de Fejsa, face à sua visão de jogo e ao transporte de bola, pode ser visto como um forte substituto a Krovinovic.