As contas do título

Os incidentes da 21º jornada // Fonte: Zerozero

O SL Benfica joga no próximo sábado em casa contra o Rio Ave. Sem Krovinovic (lesionado), a equipa encarnada vai ter um teste difícil, contra uma equipa motivada. Na antevisão ao jogo, Rui Vitória garantiu que “ não é por não termos Krovinovic que está tudo mal”. O substituto natural para colmatar a ausência do médio será João Carvalho. Depois do empate no Restelo, o Benfica tenta voltar às vitórias para não deixar fugir os rivais na luta pelo título.

O FC Porto tem o teste mais difícil dos 3 grandes, ao receber o Braga. Sérgio Conceição não conta com Danilo Pereira devido a lesão. O empate da equipa portista em Moreira de Cónegos permitiu ao rival Sporting a ultrapassagem na tabela (de notar que o FCP têm os segundos 45 minutos contra o Estoril em atraso).

Os azuis e brancos vão tentar vencer o Braga para colocar pressão sobre o Sporting. Já Abel Ferreira, técnico bracarense, depois de reforçar a sua equipa no mercado de inverno, quer sair do dragão com pelo menos o empate.

O Sporting desloca-se no domingo ao Estoril para defrontar a equipa de Ivo Vieira. Apesar de ter ganho a taça da liga, a equipa leonina não tem vindo a praticar um bom futebol, ao contrário do que aconteceu no início da época. Após duas vitórias nos penáltis e um jogo solucionado nos minutos finais contra o Vitória de Guimarães, o Sporting tenta agora realizar um bom jogo e levar os 3 pontos para Alvalade continuando assim na liderança do campeonato. Recorde-se que ficam de fora por lesão peças importantes como Gelson Martins e Bas Dost.