Crónica Benfica X Rio Ave

Jogadores de Benfica a celebrar a vitória // Fonte: Jornal Record

O Sport Lisboa e Benfica recebeu e goleou o Rio ave. A primeira parte não foi de todo conseguida por parte do Benfica que, ao minuto 9 permitiu a Guedes, avançado do Rio ave, fazer o 0-1 para a equipa visitante. Este seria o resultado ao intervalo para os vilacondenses. Salvio saiu lesionado no joelho ainda no primeiro tempo. Ao intervalo o Benfica reuniu forças e entrou no segundo tempo com grande vontade de virar o resultado. O golo do empate aconteceu ao minuto 49 por Jardel após um canto. A reviravolta no marcador teve a assinatura de Pizzi ao minuto 63, assistido por Jonas. O mesmo Jonas que ao minuto 71 consolidou a vantagem encarnada com mais um golo. Rúben Dias foi o autor do 4-1 com uma grande cabeçada, após um canto muito bem marcado por Pizzi. Raúl Jiménez fechou as contas da partida com o 5-1 final.

A equipa de Rui Vitória soma assim mais 3 pontos. Ele que dedicou esta vitória ao presidente Luís Filipe Vieira, falando também para os adeptos: “Vão para casa satisfeitos e esta vitória é para o presidente. Este resultado não foi fácil como pode parecer, porque o Rio Ave trabalhou muito bem”. O treinador encarnado elogiou também a sua equipa: “É uma vitória justa e categórica da nossa parte frente a um adversário forte. Tivemos uma segunda parte fantástica e fizemos um resultado dilatado”.