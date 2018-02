Antevisão: FC Porto x Sporting CP

Google Plus

Fonte:zerozero.pt

O Futebol Clube do Porto recebe o Sporting Clube de Portugal esta quarta-feira no Estádio do Dragão para mais um clássico, desta vez a contar para a Taça de Portugal.

De um lado, a equipa da casa está moralizada com a vitória para a Liga Portuguesa frente ao SC Braga, o FC Porto tentará colocar dificuldades ao seu adversário, assumindo, desde do início, o controlo de jogo e aproveitando os contra-ataques rápidos para finalizar as suas oportunidades.

Por outro lado, o Sporting, não vem ao Dragão apenas de passagem. Embora tenha perdido o último jogo na Amoreira, este clássico, poderá ser o retorno às vitórias. A equipa leonina deverá jogar no erro do adversário, tentado marcar o mais cedo possível.

Elementos importantes assim como Danilo Pereira e Marcano, não farão parte da equipa portista enquanto que Bas Dost e Gelson Martins são baixas para o lado do Sporting.

Espera-se que seja um jogo bem disputado com ambas as equipas a quererem vencer para disputarem assim a final a realizar-se no Jamor.