Antevisão Portimonense-Benfica

Será o terceiro jogo esta época entre as duas equipas. // Fonte:zerozero

Numa deslocação sempre complicada, o Benfica irá até Portimão defrontar uma equipa comandada pelo experiente Vítor Oliveira, com o principal objetivo de voltar à liderança do campeonato (à condição).

Com a lesão de Krovinovic confirmada, a dúvida prende-se agora se o extremo argentino Eduardo Salvio vai estar apto para este encontro depois de ser forçado a sair, à passagem do minuto 35, frente ao Rio Ave. Caso seja baixa confirmada para a deslocação ao Algarve, Rui Vitória deverá manter o 4-3-3 dos últimos jogos, apostando em Rafa para substituir Toto Salvio e Zivkovic para jogar ao lado de Pizzi no centro do terreno, dando continuidade aquilo que fez no jogo frente aos vilacondenses.

O Portimonense, depois de sete jogos sem conhecer o sabor da vitória, voltou a ter motivos para sorrir quando na passada jornada recebeu e goleou o Rio Ave por 4-1, deslocando-se hoje à Madeira para defrontar o Marítimo, no fecho da 21ª jornada.

Independentemente do resultado que alcancem hoje, os comandados de Vítor Oliveira não terão problemas em entrar em campo para dificultar ao máximo a vida ao Benfica e tentar sair do jogo com os três pontos. Ainda assim, o Portimonense deverá entrar em campo com o seu 4-3-3 habitual, fazendo de Fabrício, Nakajima e Tabata as suas principais armas na saída para o contra-ataque.

Estas duas equipas já se defrontaram por 39 vezes, com 31 vitórias para as Águias e 8 empates. O Portimonense, que saiu derrotado da Luz na primeira volta por 2-1, quer inverter esta tendência negativa e assim alcançar a primeira vitória em toda a sua história frente aos encarnados.