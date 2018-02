"O foco é Sport Lisboa e Benfica, ponto final"

Joga-se amanhã pelas 20:30 // Fonte: Maisfutebol

Do lado do Benfica Rui Vitória garantiu que Salvio não será opção devido a lesão e fez retornar Douglas aos convocados. Questionado acerca da suposta crise e instabilidade no FC Porto e Sporting, o treinador das águias fugiu da questão dizendo que não concorda e que “o nosso foco somos nós próprios, as questões dos outros nada nos dizem respeito”. Rui Vitória disse aos jornalistas que “faltam 13 batalhas (…) mas eu acho que até ao final do campeonato a luta pelos pontos vai ser difícil”.

Acerca do jogo com o Portimonense, o treinador dos encarnados elogiou o adversário: “É uma equipa que está a atravessar uma fase boa, com resultados positivos e um trabalho bem feito pelo clube e pelo seu treinador”.

Rui Vitória foi ainda questionado sobre a questão do meio campo, já que Zivkovic foi titular frente ao Rio Ave. O treinador não quis abrir o jogo e garantiu que jogue quem jogar, o Benfica tem a vantagem de ter jogadores que podem entrar a qualquer momento no onze inicial.

O treinador do Portimonense Vítor Oliveira espera fazer uma surpresa ao Benfica, parecida com a que o Estoril fez ao Sporting: “Temos de partir do princípio que vamos encontrar o melhor Benfica. Vai estar forte, pois sabe que não pode perder pontos”. Há uma semana o Estoril surpreendeu o Sporting e Vítor Oliveira aposta numa dessas surpresas.

Referiu ainda que o campeonato português está muito forte e por isso é necessário pensar em mais do que a manutenção. Destacou a subida na classificação por parte dos encarnados e lembrou que o mercado de inverno afetou a sua equipa mas que por esta altura “está a entrar nos eixos”.