Sporting x Feirense: «leão» desfalcado não pode escorregar

Jorge Jesus no jogo frente ao FC Porto, a contar para a Taça de Portugal. (Fonte: Getty Images)

O Sporting recebe este domingo o Feirense, num jogo a contar para a 22ª jornada da Liga NOS. Depois dos recentes desaires frente ao Estoril e ao FC Porto, os «leões» estão de regresso ao Estádio José Alvalade, numa altura em que perder pontos é cada vez mais impensável.

4 ausências certas e 2 jogadores na dúvida

É um cenário altamente desfavorável para a equipa técnica liderada por Jorge Jesus: o Sporting apresenta-se frente ao Feirense com um plantel afetado por 6 ausências que podem fazer a diferença.

Obrigados a mexer na ala esquerda, já que Acuña e Coentrão estão castigados, os verde e brancos também não podem contar com os lesionados Podence e Bas Dost para a frente de ataque. Se este cenário, só por si, já condiciona as escolhas de Jesus, as opções complicam-se ainda mais se considerarmos que nem William, nem Gelson se encontram a 100% e continuam na dúvida.

Estando ainda presente em todas as frentes, a gestão do plantel tem sido, aliás, um dos assuntos mais preocupantes para o Sporting. De resto, na antevisão da partida, o próprio Jorge Jesus admitiu que a dificuldade da partida não se devia apenas à qualidade do adversário, mas também ao reduzido período de descanso entre os jogos e as consequências que isso traz para o plantel.

«Vamos ter, como é óbvio, dificuldades não só em função da equipa do Feirense, mas também pelo facto de nós termos alguns jogadores que amanhã, mais uma vez, não podem dar o seu contributo à equipa, por fatores de castigos e outros lesionados.», começou por referir. «Com estes jogos que nós estamos a fazer, de 3 em 3 dias, eu nem mudo a mala. A mala é sempre a mesma, nem há tempo para abri-la (...) e ainda bem que é assim, porque o Sporting está nas frentes todas.», finalizou.

Feirense à procura da surpresa

Claramente em desvantagem teórica e a jogar no reduto de um grande, o Feirense procura aproveitar o momento menos positivo dos «leões» para se afastar dos lugares da despromoção. Mesmo sem poder contar com Barges e Cris (por lesão), nem com Hugo Seco (por castigo), Nuno Manta Santos é o primeiro a assumir esse desejo.

«O Feirense vai tentar conquistar pontos em Alvalade. O Feirense tem a sua ambição e a sua cultura, e tem também as suas armas», afirmou o técnico, que não acredita que os desaires dos últimos jogos ou as ausências afetem o rendimento dos pupilos de Jesus. «O Sporting tem uma equipa muito competente e ambiciosa. (...) Em relação às lesões, não vão afetar o Sporting, porque tem um plantel vasto e com muita qualidade. Certamente que o rendimento de quem jogar vai ser igual ao de quem jogou anteriormente.», disse

Apesar dos dados históricos não jogarem a favor dos visitantes (nunca saíram de Alvalade com pontos e, em 11 jogos, apenas venceram o Sporting uma vez, em Maio de 2017), se forem capazes de surpreender, poderão aproveitar a derrota do Setúbal frente ao Braga e até tirar partido do resultado entre Moreirense e Estoril Praia, que apenas se disputa segunda-feira.

Com os dados lançados, resta-nos esperar pela partida para ver se o Sporting consegue cumprir a sua missão e voltar ao caminho das vitórias, ou se é a vez do Feirense fazer história e somar pontos que se podem revelar decisivos para a sua manutenção na Primeira Liga.

Acompanhe tudo aqui, em Vavel Portugal.